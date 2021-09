Botta e risposta sui social tra Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci e un hater. “A questa parata cani e porci…“, ha scritto un utente sotto alla fotografia della nota conduttrice di Canale 5 insieme all’imprenditore, sul red carpet di Venezia78. Secca la replica di Bacini: “Non direi, Lei per esempio non si è vista e sono sicuro appartenga ad una delle due categorie… sperando di non offendere le due categorie… buona giornata”, ha scritto.

Tanti i commenti sotto agli scatti della coppia. Qualcuno li apprezza: “Splendidi” oppure “I più belli”, mentre altri li criticano: “Ma hanno sfilato proprio tutti su questo red carpet!”, scrive una signora. E ancora un altro commento: “Ma cosa c’entra la Panicucci a Venezia? Abito esagerato poi!”.