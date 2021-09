Piero Chiambretti, uno che la tv la conosce come pochi. E che ne ha fatta tanta. Il suo sguardo su Non è la Rai lo ha ‘regalato’ al Quotidiano Nazionale. “Sono stato l’unico a mettere in onda la voce di Gianni che finiva nelle orecchie di Ambra. Con una speciale apparecchiatura elettronica riuscimmo a intercettare la frequenza del microfono collegato alle cuffie di Ambra e registrammo il passaggio dal cervello di Gianni alla sua bocca, dalla bocca all’orecchio di Ambra, quindi alle sue labbra”. Un ‘trucco’, quello del phonak, ancora oggi molto usato in tv da insospettabili conduttori con tanto di “suggeritore” nelle orecchie. Ambra, la sexy ragazzina che conquistò gli italiani. Eppure Chiambretti non ha dubbi: “Là c’era una spensieratezza legata al periodo storico, alla voglia di fare cose diverse. Italia1 era la rete dei ragazzini, acchiappava il pubblico che oggi viene assorbito da Tik Tok. Oggi quelli che criticano ‘Non è la Rai’ dovrebbero andare a vedersi tutti i giorni mezz’ora di Tik Tok: allora riterrebbero Ambra e le altre ragazze delle Orsoline”. Provare per credere.