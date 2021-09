Prima l’intervista a Oprah Winfrey nella quale i Sussex ne hanno dette davvero di tutti i colori. La loro versione, una versione dura da accettare per la famiglia reale. La depressione, le accuse di razzismo, la decisione di andarsene da Londra. Ora, almeno stando al Sun, Harry e Meghan avrebbero deciso di chiedere non solo un incontro alla regina Elisabetta ma anche di poter battezzare la loro secondogenita Lilibet a Windsor. “Hanno fatto questa proposta a Sua Maestà – si legge sul tabloid britannico – ma a Palazzo molte persone sono scioccate e nervose. Magari i Sussex hanno davvero voglia di incontrare la Regina, ma visto quello che le hanno fatto passare quest’anno molti giudicano assurde le loro pretese”. E la Sovrana, come reagirà? Certo è che le “bombe” da rotocalchi non sono ancora finite: Harry pubblicherà la sua autobiografia, nella quale farà conoscere la parte più vera di sé (parole sue). Non resta che aspettare, con l’idea che gli sceneggiatori di The Crown abbiano sempre più materiale a disposizione.