Contatto tra i due leader in vista del vertice straordinario in programma nelle prossime settimane che vedrà tra i temi sul tavolo anche l'Afghanistan dopo la ripresa del potere da parte dei talebani. La Cina, riporta Cctv, ha assicurato il suo sostegno per la riuscita del summit di Roma di ottobre, visto che la lotta globale al Covid-19 e la ripresa dell’economia mondiale sono "in una fase critica"