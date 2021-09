Diventa un caso politico “Star in the Star“, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in onda da giovedì 16 settembre. Dieci concorrenti famosi, di cui non si conosce l’identità, nascosti dietro delle maschere di cantanti celebri, devono imitarli ed esibirsi come loro. Vi ricorda qualcosa? Un mix di due show di punta in onda su Rai1: “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci e “Tale e Quale Show” di Carlo Conti. A valutarli anche in questo caso una giuria formata da Marcella Bella, Andrea Pucci, Claudio Amendola e quarto giurato a rotazione.

Si tratta di un format prodotto dal gruppo Banijay andato in onda in Germania sull’emittente Rtl con risultati non entusiasmanti: “Big Performance- West ist der Star im Star (Chi è la star nella star, ndr)?“. Promo e anticipazioni sono state sufficienti per far scattare le polemiche: il nuovo show di Canale 5 è prodotto dal gruppo Banijay di cui fa parte Endemol Shine Italy che produce per la Rai “Tale e Quale Show” e “Il Cantante Mascherato”.

Per questo motivo il caso finirà in commissione di Vigilanza Rai, l’onorevole Michele Anzaldi (Italia Viva) ha annunciato sui social di voler presentare un’interrogazione: “Banijay, azienda di produzione tv che lavora per la Rai con contratti milionari, avrebbe prodotto per Mediaset un programma fotocopia di uno show Rai. Secondo quanto riferisce Tvblog, infatti, ‘Star in the Star‘ di Canale 5 si configurerebbe come un clone di ‘Tale e Quale show’ e soprattutto de ‘Il Cantante mascherato’, in onda sulla Rai. La Rai ne è a conoscenza? Che provvedimenti sono stati presi per tutelare i prodotti Rai? Possibile che gli accordi con Banijay non prevedano nessuna esclusiva? Presento un’interrogazione in commissione di Vigilanza. È evidente che le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano ad essere un problema irrisolto nel servizio pubblico, Fuortes se ne occupi. Con i soldi pubblici si regalano indebiti privilegi ad alcuni, a danno dell’azienda.”

Intanto Mediaset ha deciso di cambiare il promo di “Star in the Star” andato in onda nei giorni scorsi, Ilary Blasi in versione Marilyn Monroe e la voce che recitava la frase simbolo del programma di Milly Carlucci: “Chi si nasconde dietro la maschera?“. Nella seconda versione del promo, il claim scompare. Le immagini restano identiche ma questa volta lo speaker pronuncia frasi differenti: “Madonna, Micheal Jackson, Elton John, Lady Gaga e tanti altri in una magica gara. Chi vincerà?“.