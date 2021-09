“Se la pandemia non rallenta sono per prendere in considerazione questa ipotesi perché non ci possiamo permettere una nuova stagione di chiusura e lockdown, sarebbe un incubo non solo sotto il profilo economico ma anche psicologico che prostrerebbe il paese”. Così il ministro del lavoro, Andrea Orlando nel corso della Festa dell’Unità a Genova. Il ministro ha aggiunto: “Non sapevo che Draghi avrebbe preso quella posizione ma non mi ha sorpreso perché penso che il premier abbia la consapevolezza di uno scenario in cui si tornerebbe con la chiusura. Quella è la strada ma se non è perseguibile allora bisogna seguire quelle che restano, come quella del green pass”.