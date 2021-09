Divieto di balneazione, stazionamento e consumo di alimenti lungo le sponde del fiume Magra nel tratto che bagna Fornola, una frazione del comune di Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia. È quanto ha stabilito il sindaco Massimo Bertoni dopo che nella zona è scattato l’allarme per la possibile presenza di batteri tossici nelle acque: nei giorni scorsi diversi bambini sono stati ricoverati in ospedale con una grave infezione batterica intestinale. Come riferisce Il Secolo XIX che dà la notizia, quel tratto del Magra è particolarmente frequentato durante l’estate e tutti i bimbi che si sono sentiti male erano stati lì per una scampagnata con le famiglie e avevano fatto il bagno nel fiume.

Per questo gli esperti di Asl5 e Arpal hanno ipotizzato la presenza di enterobatteri nell’acqua e si è attivata per compiere tutte le verifiche. L’area si trova nei pressi del locale raccordo ferroviario e, in più, è presa di mira da chi vi abbandona rifiuti d’ogni genere, motivo per cui potrebbe esser stata una qualche sostanza inquinante a provocare la contaminazione delle acque. Non si esclude però nemmeno l’ipotesi che a causare i malori sia stato del cibo avariato per il caldo. Al momento queste sono tutte supposizioni e nell’attesa che le analisi diano indicazioni certe il sindaco ha vietato per sicurezza bagni nel Magra (nonostante la zona sia già soggetta a divieto di balneazione), scampagnate e grigliate sul posto.