Sarà lo stesso la festa della creatività. Anzi doppia perché è il Salone della Rinascita, dopo le due ultime edizioni annullate. Si comincia subito con le anteprime:

le Creative Connections ideate da Gilda Bojardi, fondatrice del FuoriSalone e storico direttore del magazine Interni, si snodano in un percorso di meraviglie tra eventi, installazioni, sparsi fra l’Università degli Studi, l’Orto Botanico e Audi Lab (fino al 19 settembre). Interni si propone come un think tank green e promuove un ciclo di incontri su tematiche legate al valore dell’Innovazione Tecnologica e Tutela dell’Ambiente in un momento di cambiamento epocale della società.

Tra i talk più attesi quello su PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI, ovvero la bellezza in architettura che unisce le persone. Locatelli Partners presenta il progetto architettonico e corale di D Studio, gruppo che fa capo a BB Italia, Flos, Arclinea, Azucena, Louis Poulsen e Malato (Via Durini 14). Per celebrare il ritorno della Milano Design Week 2021 Locatelli Partners organizza sabato sera un party (per i soli greenpass muniti) da Si Ma, cocktail lounge in Corso di Porta Vigentina, in collaborazione con Yola Mezcal, in natural spirit messicano. Universo Fornasetti su misura: Barnaba Fornasetti presenta Antichità Contemporanea e le nuove creazioni si trasformano in un viaggio nel tempo mettendo in dialogo passato e presente: dalle consolle “Teste Antiche” in legno serigrafato e laccato al Vassoio “Chiavi oro e Losanghe” in metallo serigrafato e laccato a mano con oro. Lo storico atelier di Corso Venezia 21 sarà dedicato anche al custom-made con una super collaborazione con Bonotto presentata da Doppia Firma a Palazzo Morando.

Bio è bello per Luisa Beccaria Home Style: piastrelle ecologiche fatte a mano con lapilli dell’Etna e pigmenti che le rendono tridimensionali ad effetto liquido ( via Madonnina). Abitazioni Sostenibili. Ci sarà Tecla, la casa stampata in 3D in terra cruda, un progetto nato dalla sinergia tra Massimo Moretti, fondatore di WASP – World’s Advanced Saving Project, e l’architetto Mario Cucinella..200 ore di stampa, 7000 codici macchina e 60 metri cubi di materiali naturali. Concepito per rispondere alla sempre più impellente emergenza climatica, al bisogno di abitazioni sostenibili a km 0 e al grande tema globale dell’emergenza abitativa cui si dovrà fare fronte, nei contesti di grandi migrazioni e catastrofi naturali.

Legno materiale della nuova normalità: sostenibile, naturale e rinnovabile, il legno accompagna l’uomo fin dalla sua comparsa sulla Terra, ed è da sempre impiegato per le sue incredibili doti e proprietà, ha un’elevata resistenza alla rottura è al tempo stesso solido e leggero. IRVING PENN con il contributo di “The Irving Penn Foundation” e in collaborazione con Vogue Italia. Un must to see dal 9 settembre a Cardi Gallery Corso di Porta Nuova, 38. PORTS 1961, firmato dal direttore artistico Karl Templer, presentaThe Green Capsule Edit, realizzata in collaborazione con Tonne Goodman: 8 Settembre, 2021, 10 Corso Como PORCELANOSA “Quattro chiacchiere in cortile” e inaugurazione di spazio veramente innovativo, con più di 600 mq distribuiti su due piani, per presentare le ultime tendenze in materia di pavimenti, rivestimenti in ceramica, materiali naturali e soluzioni edilizie in mediterranea style.