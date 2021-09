Alessandro Del Piero e Alvaro Morte ieri 2 settembre insieme durante l’evento per l’uscita della quinta stagione de La Casa di Carta (ecco le date delle uscite finali). L’ex capitano della Juventus ha pubblicato sui social lo scatto con il Professore della fortunata serie tv targata Netflix. A corredo una domanda (retorica): “Quindi Professore… qual è il mio nome in codice?“, ha scritto Del Piero. I fan subito: “Torino”. Qualcuno poi li punzecchia: “Lo so che vanno di moda, ma le scarpe bianche da ginnastica con l’abito e la cravatta per me sono inguardabili”.