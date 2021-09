Continua l’acceso botta e risposta tra Niccolò Centioni e Micol Oliveri, ovvero Rudi Cesaroni e Alice Cudicini della serie tv I Cesaroni. Dopo il duro sfogo dell’attrice romana (“Lo ha fatto mentre ero incinta..”), ora è arrivata la replica di Centioni. “Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila? L’ultima volta che ho parlato di lei era otto anni fa. Adesso se ne esce con questa storia. Forse è lei che sarà stanca di vendere te freschi (su Instagram, ndr) per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione!”, ha scritto lui in un post pubblicato mercoledì 1° settembre su Instagram.

E ancora, via Instagram stories: “Se parliamo di popolarità, sicuramente sono più noto io come personaggio che lei come persona, si vede che l’ho interpretato bene. Sto combattendo una guerra contro questo successo che mi si è ritorto contro, ma sono positivo e sono sicuro che tornerò in TV più forte di prima, perché ho talento…Io!”. Infine ha concluso: “L’influencer dei miei stivali potrebbe anche scrivermi in privato se avesse problemi con il sottoscritto invece di diffamare la mia immagine“.