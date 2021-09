“Insieme in tv sfidiamo chi ci vuole male”, questa la copertina di Oggi. Protagoniste? Simona Ventura e Paola Perego, pronte per il debutto di Citofonare Rai 2, il nuovo programma che andrà in onda dalle 11.10 alle 13.00 ogni domenica a partire dal prossimo 3 ottobre. “So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io: moltissimo, dureremo!”, ha assicurato Simona Ventura al settimanale. “Se la trasmissione andasse bene sarebbe un successo contro tutto e tutti. Già me li vedo, i gufi. E soprattutto le gufe“, ha aggiunto Paola Perego.

Qualcuno si era chiesto se si fossero unite perché da sole non erano riuscite a raccogliere grandi dati auditel. Loro hanno chiarito: “Di due uomini una fesseria così non l’avrebbero detta. Due uomini che dividono il palco sono dei fighi, due donne sono delle fifone terrorizzate dall’auditel!”. Insomma, le due note conduttrici sembrano ormai affiatate, dopo un passato incerto. “Appartenevamo a due squadre diverse, lei a quella di Lele Mora, io a quella di Presta (Lucio, il marito, ndr). Ci guardavamo con prudenza, per usare un eufemismo”, ha detto Paola Perego. Mentre Ventura ha concluso: “Io avevo grande stima di Paola, ma non potevo esprimerla pubblicamente: la mia fazione mi avrebbe linciata”.