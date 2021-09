Paura per Charlene di Monaco. La principessa moglie del principe Alberto è stata ricoverata d’urgenza in ospedale in Sudafrica dopo aver avuto un collasso. Secondo quanto riportano i media internazionali, la Principessa consorte del Principato è arrivata in ospedale in ambulanza nella tarda serata di mercoledì, dopo esser collassata a causa di alcune complicazioni dell’infezione che l’ha colpita tre mesi fa. Subito sottoposta a tutte le cure necessarie, le sue condizioni sarebbero ora stabili. Charlene si trova nel suo Paese natale dallo scorso inverno, quando si era recata lì per sostenere alcune cause ambientali, poi a causa di problemi di salute non è più riuscita a fare ritorno a Montecarlo.

Il Daily Mail riporta alcune dichiarazioni della fondazione che porta il suo nome dove si legge che “sua Altezza Serenissima, la Principessa Charlene di Monaco, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale in ambulanza, mercoledì sera tardi, dopo essere collassata a causa di complicazioni dovute alla grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola che ha contratto a maggio”. La nota spiega poi che “il suo team medico sta attualmente valutando le sue condizioni, ma ha confermato che la principessa è stabile”. L’ospedale avrebbe rifiutato di confermare quali procedure mediche siano state eseguite appellandosi alla riservatezza del paziente.

Charlene, compagna del principe Alberto, è stata vista l’ultima volta a Monaco a gennaio e da allora sono molte le voci che hanno parlato di una possibile separazione tra i due. A maggio si era ammalata di una “grave infezione sinusale” e due settimane fa è stata sottoposta a “un’operazione di quattro ore in anestesia generale”.