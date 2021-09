La famiglia di un suo commilitone afghano era bloccata a Kabul, a quel punto la chiamata per farli fuggire. Protagonista di questo episodio è il principe William. Stando a quanto riportato dal Telegraph, il duca di Cambridge è intervenuto personalmente per salvare dai talebani l’ufficiale afghano che era con lui ai tempi dell’accademia militare britannica di Sandhurst. Proprio a causa del ruolo di collaboratore con gli occidentali, l’ufficiale e la sua famiglia erano fortemente a rischio. A quel punto William ha alzato la cornetta del telefono ed ha chiesto al suo ufficiale di marina scudiero Rob Dixon di contattare il personale della regione e di portarlo all’aeroporto, permettendo così a lui ed altre 9 persone di fuggire.

Dopo l’intervento di William, l’ex paracadutista maggiore Andrew Fox ha affermato che quanto fatto dal principe William è “pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell’esercito in termini di valori, lealtà, rispetto per gli altri, tutte quelle cose buone. Siamo addestrati per aiutare dove possiamo”. All’inizio di questa settimana, Gran Bretagna e America hanno ufficialmente concluso la loro presenza militare in Afghanistan con le ultime truppe statunitensi che sono partite dall’aeroporto di Kabul.