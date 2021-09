Lui le risponde sotto ai tweet. Poi insieme alla moglie scrive una lettera a Dagospia. Parliamo di Claudio Santamaria e Francesca Barra che rispondono alla giornalista Guia Soncini. Tutto parte da un tweet della scrittrice che sottolinea come la coppia abbia annunciato una gravidanza che a giugno era stata da loro stessi smentita. Ecco che l’attore fa notare come, prima di annunciare un evento lieto come questo, sia necessario del tempo. “Ma sta annunciando una gravidanza al primo mese, o sta per scusarsi con quelli che il 15 giugno avevano evidentemente pubblicato il vero? (Lascio i commenti aperti, insultatemi con garbo – dico a te, Francesca)“, scrive Soncini. “Se vuoi ti mando la foto delle beta con la data. Però poi ti scusi per quello e per altre schifezze che scrivi su chiunque. Proprio oggi, sei proprio una serpe. Con garbo. Ti commenteresti da sola“, risponde Barra. “Sorvolando sulle minacce minacciose perché c’è un limite anche al mio divertimento nel bullizzare interlocutori inattrezzati, faccio presente che il dare quando pare a noi le notizie che ci riguardano è un desiderio, non un diritto. Lo è anche coprirsi di ridicolo, beninteso“. Ed ecco Claudio Santamaria: “‘Offeso’”, dice. Sono dati sensibili, e potevamo anche non saperlo o non avere certezze all’epoca. Questo suo accanimento sulla gravidanza potrebbe certamente essere motivo di denuncia nonché di segnalazione per mancanza di deontologia“. Ancora Soncini: “Guardi, non so come dirglielo senza suonare condiscendente, ma non ho scritto nessuna *informazione*: oltre a non essere il mio mestiere né un mio hobby, le informazioni non sono neppure il tema della nostra conversazione, mi spiace che uno dei partecipanti non se ne sia accorto“. E la ribattuta dell’attore: “Continuando a scrivere informazioni false su dati sensibili che riguardano la salute, ci fa preoccupare. Sta violando il codice deontologico fregandosene, senza professionalità, delle nostre richieste di essere lasciati in pace in un momento così delicato per mia moglie. E Francesca Barra con Claudio Santamaria scrivono una lettera a Dagospia: “Guia Soncini ci tiene a sottolineare (questa volta con nomi e cognomi, di solito giocava ai sottintesi) che a giugno avevo negato la notizia della gravidanza apparsa sulla copertina di un noto settimanale. RISPONDO A QUESTA SCHIFEZZA PER MOTIVI CHE RIGUARDANO Proprio i COLLEGHI. 1) QUANDO HANNO SCATTATO LE FOTO ED ERO A ROMA NON ERO INCINTA. 2) QUANDO HO LETTO L’ARTICOLO E AVEVO FATTO LE BETA – CHI HA FIGLI O CERCA UNA GRAVIDANZA SA CHE NON VUOL DIRE CERTEZZA E SERENITÀ- E HO LETTO L’ARTICOLO IN CUI CITAVA SOLO LA MIA PERDITA PRECEDENTE (CHE BELLA INIEZIONE DI SPERANZA), HO TROVATO LA COSA DI PESSIMO GUSTO. Ho voluto sdrammatizzare citando la pancia di Claudio per esorcizzare lecite paure. Credo mi capirete: non avevo ancora fatto una visita specialistica! MA LEI PROPRIO OGGI PENSA DI GETTARE VELENO”. A chiusura: “Accanirsi con una donna incinta è da …da… non mi viene…”