Mentre il principe Harry è stato recentemente privato del suo titolo onorifico di Capitano Generale dei Royal Marines dopo aver lasciato il dovere reale, qualcun altro è (quasi) pronto per arruolarsi. Stiamo parlando di Arthur Chatto, il secondogenito di Lady Sarah Chatto, unica figlia di Antony Armstrong-Jones e della principessa Margaret, scomparsa nel 2002.

A riportare la notizia è il Sun, secondo cui il pronipote della Regina, 29esimo in linea di successione, avrebbe già raccontato tutto alla Sovrana e lei si è detta “contenta e orgogliosa”. Il “reale più sexy” (questa la sua nomea sui social), 22 anni, potrebbe essere il primo membro della famiglia reale britannica ad arruolarsi come ufficiale nei Royal Marines. Prima, però, dovrà però superare il corso di 32 settimane. Un percorso duro che già il principe Edoardo aveva intrapreso nel lontano 1987, ma abbandonò in anticipo. Riuscirà nell’impresa?