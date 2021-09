“Non so se lo voterei né glielo dico, ma di certo con Antonio c’è sempre stato un grande rispetto, con lui probabilmente mi cimenterei in un bel tango infuocato“. A dirlo, in un’intervista a Il Mattino, è Alessandra Mussolini che, dopo esser stata la storica sfidante di Antonio Bassolino alle elezioni comunali di Napoli nel 1993, ora si lascia andare ad un endorsment nei confronti dell’ex avversario in vista della sua nuova corsa per Palazzo San Giacomo. “Ballo solo con chi conosco e – ha spiegato – con Bassolino ci sono stati tanti scontri in passato, ma sempre sul piano politico, c’era tra noi sempre un grande rispetto”.