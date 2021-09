Neanche una settimana dopo l’ultimo ricovero, Silvio Berlusconi è tornato al San Raffaele per una visita di controllo. Secondo quanto si apprende da fonti di centrodestra, la visita era programmata e l’ex presidente del Consiglio è stato dimesso dopo neanche un’ora.

Solo il 27 agosto scorso, di rientro dal soggiorno in Sardegna, l’ex Cavaliere era stato ricoverato: anche in quel caso si era trattato di controlli per gli strascichi del Covid che Berlusconi ha contratto l’anno scorso. Per gli effetti del Coronavirus era stato in ospedale dal 6 aprile al primo maggio. Una delle ultime apparizioni pubbliche di Berlusconi risale al 21 agosto, quando ha incontrato nella sua villa in Sardegna il leader della Lega Matteo Salvini e al termine del faccia a faccia il leghista ha pubblicato una foto che li ritrae insieme.

A causa dei vari ricoveri degli ultimi mesi, l’ex premier ha saltato le udienze dei processi Ruby Ter a Milano e a Siena. Come ricordato dal Fatto quotidiano, l’udienza del processo toscano, dove l’ex Cavaliere è imputato per corruzione in atti giudiziari, è stata rinviata per l’ottava volta ed è slittata al 21 ottobre. Per quanto riguarda invece il procedimento di Milano, dopo che è stata respinta la richiesta della Procura di separare la sua posizione da quella degli altri imputati per evitare ulteriori slittamenti, la nuova udienza è stata fissata per l’8 settembre.