Da oggi obbligo di Green pass per aerei, treni e bus a lunga percorrenza. Controlli e nessun problema di viabilità nelle due stazioni principali del Nord Italia, Torino Porta Nuova e Milano Centrale, dove il personale verificato il Qr code dei passeggeri in partenza. Tanti i viaggiatori favorevoli all’obbligo: “Mi sento più sicuro a viaggiare così” spiega un passeggero in partenza a Milano e diretto a Napoli. “Non vedo nessun tipo di problema nel mettere l’obbligo del certificato verde anche a bordo dei mezzi di trasporto”. Intanto le forze dell’ordine sono state allertate per le manifestazioni previste nel primo pomeriggio, con gruppi di novax che minacciano di bloccare la circolazione dei treni per protestare contro l’obbligo del certificato verde. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha assicurato “tolleranza zero”