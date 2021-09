“Se aggredisci un cameraman, se minacci di morte un cittadino qualsiasi, non stai protestando, stai commettendo una illegalità. La maggioranza di questo paese rispetta le regole e non arretra e non sta zitta. Perché stando zitti potremmo far pensare che questi atteggiamenti hanno una qualche ragione: non ne hanno”. Sono le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio intervenuto in videocollegamento alla festa dell’Unità a Firenze a proposito delle proteste contro l’obbligo di green pass previste nelle stazioni di tutta Italia. “Io immagino un padre di famiglia col Green pass che deve andare a lavorare, quanto sarà incazzato con chi blocca i treni: io sto con quel padre di famiglia. Quella è la parte del paese che dobbiamo difendere e che stiamo difendendo”