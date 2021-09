Disavventura a lieto fine per Giulia Arena, ex Miss Italia nata a Pisa 27 anni fa ma siciliana d’adozione. La giovane attrice (nota ai più per la partecipazione a Il Paradiso delle Signore) ha documentato l’episodio sui social, scrivendo: “L’estate non poteva che finire così: con il salvataggio di un Falco in Mare”. Queste le parole che accompagnano un video pubblicato ieri 31 agosto e che la riprende mentre, in vacanza con gli amici, si accorge dell’animale. “Aspetta aspetta fammi scendere di qua“, dice ai compagni di viaggio.

Loro, preoccupati: “Ma questo è un falco, ti morde Giulia“. Ma lei non ha paura e riesce a prenderlo avvolgendolo in un asciugamano. “Dieci secondi alla guida e abbiamo già recuperato un falco in acqua”, afferma orgogliosa. Poi, nel post, ha ringraziato gli amici per averla “sopportata” e per aver “filmato questa assurda vicenda”. “Adesso vado via soddisfatta“, sono le parole conclusive della didascalia.