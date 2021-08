È la nuova era della televisione dei talebani. Con questo messaggio è stato diffuso l’intervento di uno vertici del movimento, intervistato da un giornalista di una tv locale. Il presentatore è stato costretto a dire, agli spettatori, di “non avere paura”. Il video risale a due giorni fa, il 29 di agosto, quando i droni Usa lanciavano razzi contro un veicolo a Kabul. Secondo quanto si apprende, quel pomeriggio un gruppo di combattenti ha fatto irruzione negli studi di Peace Studio. Il giornalista, come si vede, rivolge una serie di domande a uno degli esponenti del gruppo mentre è circondato da talebani armati. “Gli invasori occidentali se ne vanno e noi finalmente governiamo il nostro Paese in nome dell’Islam”, dice l’uomo, che poi aggiunge: “La libertà di stampa e i diritti per le donne saranno regolati dalla sharia”.

Video Peace Studio