“È allucinante, stavamo per andare a fuoco anche noi”: è quanto ha detto il cantante Morgan in una storia su Instagram in cui ha raccontato l’incendio avvenuto questo pomeriggio a Milano. “Noi stiamo nella casa di fianco”, ha proseguito Morgan. “Sono scappato subito appena ho sentito il calore in casa, in un attimo è divampato il fuoco nel palazzo. Ho fatto in tempo a fare un video ma sono scappato perché sentivo le fiamme addosso”, ha detto mentre riprendeva il grattacielo in fiamme. “E’ una scena allucinante, le fiamme sono altissime”, ha spiegato.