“Le ragazze sono state divise in gruppi e affidate in situazioni protette in più case, stanno girando, per evitare di essere identificate. La situazione in questo momento è protetta, però bisogna correre. C’è un intensissimo scambio tra i tre ministeri coinvolti e l’Università Sapienza. Prevedere il futuro è difficile, ma stiamo veramente facendo di tutto”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, la ministra dell’Università e Ricerca, Cristina Messa parlando delle studentesse bloccate a Kabul.

Video SkyTg24