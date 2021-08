Non è la prima volta che si accendono scintille tra il critico d’arte e Fedez. Questa volta Vittorio Sgarbi se la prende con le sue unghie. Ebbene sì, nella giornata di ieri 28 agosto, ha pubblicato un collage di due foto del marito di Chiara Ferragni, una del viso e una delle unghie e ha scritto: “Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine“. Difficile capire il nesso tra le due cose e la stessa “difficoltà” deve averla riscontrata anche l’artista che, nella mattinata di oggi 29 agosto, ha replicato così: “Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del Paese sono lo smalto sulle unghie?“. E ancora: “Il tenore dei commenti poi è agghiacciante”. E in tanti prendono le parti di Fedez: “Si vede che ti pensa sempre… d’altronde ‘chi disprezza compra’”, ha scritto una ragazza. “Ha pure sprecato il tempo per fare il collage”, ha invece scritto un’altra ironicamente.

Su Instagram Fedez ha commentato ulteriormente la vicenda: “È da mesi che il senatore Sgarbi coltiva questa ossessione nei miei confronti. Davvero non capisco… uno stipendio ben pagato con i nostri soldi insomma, la politica italiana è una barzelletta che non fa più ridere“. E ancora, dopo il commento di un utente che gli chiedeva: “Non ti vergogni a conciarti come una femmina?“, è arrivata la replica del cantante: “La risposta è no. E domani i vostri figli si sentiranno legittimati a fare queste domande a persone ben più fragili del sottoscritto. Mi vergogno che a rappresentare un Paese nella sua diversità, le persone nella loro unicità, ci sia un col*one come Sgarbi”.