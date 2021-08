Aurora Ramazzotti è una donna di personalità, conduttrice appassionata e abile comunicatrice via social. Ecco perché nello spazio dove dà consigli ai suoi follower su amore e sesso non ci sono tabù ma anzi grande libertà su domande e risposte. Uno spazio utile per una generazione che fa fatica a vivere la sessualità in modo naturale. Così Aurora consiglia Rocco (Siffredi, ndr) a una ragazza che non fa sesso da tre mesi, suggerendo quindi la masturbazione e a chi le chiede “anale si o no” risponde decisa: “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”. Tante le domande che arrivano e tante quelle che fa Aurora. Un momento di confronto utile, perché l’idea che le influencer diventino sempre di più ‘moderatrici’ su temi come questo e non (solo) guardaroba viventi è buona e utile.