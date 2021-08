Tra Claudia Gerini e Simon Clementi è finita. Lo riporta Diva e Donna, con tanto di “prova fotografica”. Si tratta di alcuni scatti del manager 50enne insieme alla sua nuova fiamma, una donna mora di nome Fabrizia, con cui si scambierebbe baci appassionati. Se fosse confermato, sarebbe un colpo durissimo per l’attrice romana, reduce dalla fine della lunga storia d’amore con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino nonché padre della sua secondogenita Linda (Gerini ha anche un’ altra figlia, Rosa, frutto della precedente relazione con Alessandro Enginoli). Non si conoscono altri dettagli sulla vicenda e l’attrice 49enne non ha né confermato né smentito il pettegolezzo.