Tutti vogliono Marcell Jacobs. Dopo il trionfo a Tokyo 2020, sembra che il campione olimpico sia stato contattato anche da Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. In una recente intervista rilasciata a DiPiù Tv, l’atleta ha detto: “Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendere parte al programma anche se non potrei mai fare il concorrente”. Poi ha spiegato: “Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”. Riuscirà la conduttrice di Rai 1 a convincerlo? Dopo il dietro-front delle due ballerine storiche, Milly sta cercando di recuperare con il cast di concorrenti e Marcell Jacobs sarebbe davvero un colpo grosso.