‘Tu e io”, un cuore e la foto del loro matrimonio: è ‘la descrizione di un attimo’, quello più bello, di Federico Zampaglione che ha sposato l’attrice Giglia Marra, entrambi felici di condividere sui social i primi scatti da marito e moglie. Il matrimonio del frontman dei Tiromancino si è celebrato ieri in Puglia, nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Mottola, in provincia di Taranto, paese di origine della Marra che su Instagram, accanto alla foto in abito da sposa assieme al marito, ha scritto: ”Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazie”. Fra gli invitati la marciatrice medaglia d’oro olimpionica Antonella Palmisano, anche lei mottolese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giglia Marra Actress (@giglia_marra_)