Giulia De Lellis si è fatta in quattro per organizzare il matrimonio della sorella Veronica Fiumicini (nata da una precedente relazione della madre con il compagno di allora). Ha deciso di pubblicare tutto sui social, come suo solito. L’influencer è seguita da ben 5 milioni di persone. “Senza dormire da due giorni perché organizzo un matrimonio e mi è rimasto solo un giorno per rendere le cose perfette. Sì, sto organizzando il matrimonio di mia sorella perché, lo sapete, amo fare queste cose. Ma so’ distrutta. Stavolta ho esagerato con i ritmi”, ha scritto lei su Instagram.



Ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis in questi anni ha costruito un vero e proprio impero con riscontri economici non indifferenti. Ecco quindi che ogni evento che organizza è all’insegna del lusso e della sfarzosità. Tra la serenata del futuro sposo di Veronica e il video-racconto del suo addio al nubilato, Giulia ha documentato passo dopo passo il grande sogno della sorella. Per lei e le amiche invitate ad aspettarle un vero e proprio paradiso terrestre: un’oasi con piscine e ampi spazi verdi sulla Via Cassia, in provincia di Viterbo. “Ma domani ti sposi sul serio? Io già piango, è stato bellissimo, tutto nostro, tutto per lei”, ha scritto ieri 27 agosto l’influencer di Zagarolo riferendosi alla sorella. Dopo il matrimonio formale in comune il 23 agosto, Veronica e il compagno faranno la festa vera e propria oggi sabato 28 agosto. Tuttavia al momento nessuna foto è stata pubblicata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)