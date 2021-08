Quando sono i figli “a dover riprendere” i genitori. Ebbene sì, è il caso di Belén Rodriguez e il primogenito Santiago (8 anni, avuto insieme a Stefano De Martino). In alcune Instagram stories pubblicate dalla showgirl argentina ieri 27 agosto, Belen si sta riprendendo quando, all’improvviso, sbuca Santiago. “Ti fai tremila foto al giorno“, dice lui. E lei, ridendo: “Ma non è vero…”. Allora il bambino di nuovo: “Sì, finora ne ho contate almeno trecento”. Poco dopo Belen pubblica un video mentre tiene in braccio la nuova arrivata, Luna Marì. Venuta alla luce il 12 luglio scorso, è la sua secondogenita, nata dall’amore con Antonino Spinalbese con cui presto potrebbe convolare a nozze. O meglio, lui glielo chiede ogni giorno ma lei… gli risponde così.