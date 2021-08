“Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio”. A dirlo è Antonino Spinalbese, l’ex hair stylist 26enne ora compagno e padre della secondogenita di Belen Rodriguez. La coppia ha rilasciato la sua prima intervista insieme al settimanale Chi, che ha pubblicato anche le prime immagini esclusive dei due assieme alla figlia Luna Marì, nata lo scorso giugno, e ha raccolto il loro racconto sulla vita insieme. Antonino ha rivelato di essere determinato a sposare la showgirl argentina: “Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”, ha detto lasciando intendere che al momento lei non sembra però della stessa idea.

“Mia figlia era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto – ha detto Belen al settimanale -. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene“, ha spiegato ancora dedicandogli parole cariche d’amore. Non resta quindi che attendere di vedere se Belen Rodriguez dirà “sì” ad Antonino: per lei si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello con Stefano De Martino, durato dal 2013 al 2017, mentre Spinalbese, invece, non è mai stato sposato.