Un imprenditore e un operaio sono morti in un incidente sul lavoro fra il 24 e il 25 agosto. È successo nel Valdostano, a Gressan. Si tratta di Sandro Pepellin, 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare di un’impresa edile, e di Velio Dal Dosso, 51 anni. Sono rimasti schiacciati da una lastra di cemento che stavano scaricando in cantiere, ora posto sotto sequestro. Il 7oenne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Aosta ed è morto poco dopo il ricovero. Dal Dosso è deceduto in seguito.

‘È una tragedia che ci la lasciato tutti sgomenti”, ha commentato il sindaco di Jovencan, Riccardo Desaymonet, “questo doveva essere il suo ultimo cantiere prima della pensione. Invece, una tragedia. Pepellin ha dato tanto come amministratore per il paese ed era ben voluto da tutta la comunità”. La procura ha aperto un’inchiesta.