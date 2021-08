Lei non ha dubbi: “Se non sono tutti vaccinati non ci vado“. È Valentina Nappi che a La Stampa spiega di non avere alcuna intenzione di condividere il set con i no vax perché “ha paura di venire contagiata, parliamo di posti dove stanno decine di persone”. A casa sua, “come in un ristorante, si entra col green pass” e se fosse un produttore lo chiederebbe “perché in caso di contagio dovrei pagare a tutti l’hotel per la quarantena. Invece pure nei film per adulti esistono i no vax“. La pornoattrice, una che va dritta al punto sulle questioni di attualità, dice la sua anche sui virologi: “Non sono sapiosexual (persone attratte fisicamente dell’intelligenza e dalla conoscenza, ndr). Burioni fa battute infelici, ma è umano perdere la pazienza con i No vax. Mi piace la Capua perché ha una bella storia e non sbrocca mai”.