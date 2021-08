Si fotografa nudo davanti alla Cattedrale di Noto, viene denunciato, e lui festeggia sui social. Questa è la storia di Fabrizio Santamaria, un 37enne milanese che lavora nel mondo dell’hard e che la notte del 17 agosto ha avuto la “splendida idea” (si fa per dire) di mostrare i suoi glutei sulla scalinata della Cattedrale. Davanti al luogo di culto del siracusano, Santamaria si è abbassato i pantaloncini, si è messo a quattro zampe e ha mostrato il proprio deretano a portata di passanti e followers.

Lo scatto, pubblicato su Instagram senza troppe censure, ha fatto molto scalpore ma è stato utile alle forze dell’ordine per identificare il responsabile. Che ora è stato denunciato e multato. Dovrà pagare una sanzione di 10mila euro in seguito alla denuncia per “atteggiamenti offensivi del pudore e della decenza”, come notificato dalla Polizia di Stato.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco della cittadina siciliana, Corrado Bonfanti: “Non ho voluto commentare subito la foto perché volevo prendermi qualche giorno per riflettere e capire il da farsi. Alla fine abbiamo deciso di tutelare la moralità e il buon nome della città dando mandato al nostro ufficio legale di agire nelle sedi opportune contro questo turista. Abbiamo preso questa decisione per scongiurare anche qualsiasi altro goliardico tentativo di imitazione, cosa per altro già vista sui social. La libertà di espressione è la base della nostra società democratica ma a tutto c’è un limite. Certi atteggiamenti sono intollerabili e non possono passare impuniti”.

In tutto questo, il diretto interessato che fa? Festeggia sui social, ovvio! “Sono appena stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Ora posso ritenermi consacrato nel vero mondo del porno”, ha scritto Santamaria. A chi gli ha chiesto se fosse stato beccato in flagranza di reato, invece, ha risposto: “Ma sono capre qui che vuoi che capiscano. Sono paesi piccoli. Cultura, emancipazione zero”.