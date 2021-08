“Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori. Ciao papà, riposa in pace”, così Piera Maggio in un post pubblicato su Facebook poche ore fa. La mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004, è stata inondata di commenti di cordoglio e supporto per questo momento difficile. “Mi stringo al tuo dolore e a quello di tutta la vostra famiglia. Mi auguro che da lassù possa aiutare nel miracolo che tutti noi aspettiamo”, si legge. E ancora: “Vicina al tuo ennesimo dolore, ti abbraccio forte porgendoti le mie condoglianze. Che il tuo papà riposi in pace”, ha commentato un’altra utente.