Era il 2010 quando il principe William fece la proposta di matrimonio a Kate Middleton, divenuta sua moglie e madre dei loro tre figli: George, Charlotte e Louis. In quell’occasione, William le regalò un anello. Non uno qualsiasi. Si tratta infatti di un prezioso zaffiro ovale, di colore blu, da 12 carati e circondato da 14 diamanti solitari e appartenuto alla compianta Lady Diana.

Stando a quanto riportato dal Mirror, prima delle nozze Kate Middleton lo avrebbe fatto modificare in quanto troppo largo. Furono gli esperti gioiellieri reali G Collins and Sons ad apportare le modifiche per renderlo più comodo; nella fattispecie sono state aggiunte delle piccole perline di platino all’interno del fondo dell’anello. Kate adesso non lo toglie neanche un attimo: “La duchessa di Cambridge lo adora. Il peggior incubo di una sposa è guardare in basso e vedere che il proprio anello è caduto a terra”, ha riportato una fonte del Sun.