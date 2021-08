Daniel Craig ha deciso: non lascerà in eredità alle sue figlie che pochi spicci del suo immenso patrimonio stimato in oltre 160 milioni di dollari, incassati soprattutto interpretando l’iconico James Bond. «Un vecchio adagio sostiene che chi muore ricco ha fallito nella propria vita. Io non voglio lasciare grosse somme di denaro in eredità ai miei figli», ha dichiarato pochi giorni fa in un’intervista a Candis Magazine. Craig ha due figlie: la prima si chiama Ella, è nata nel 1992 durante il matrimonio con Fiona Loudon e come lui fa l’attrice, mentre la seconda, Loudon, ha tre anni e l’ha avuta con la collega e sua attuale compagna, Rachel Weisz.

«Credo che le eredità siano di cattivo gusto. La mia filosofia è quella di godersi i soldi finché si è in vita oppure darli via poco prima di morire», ha argomentato Craig. No eredità, no party, insomma. Ma non è una novità che i super ricchi e le celebrities di mezzo mondo annuncino di voler lasciare a bocca asciutta i loro discendenti: l’elenco comprende, solo per citarne alcuni, Bill Gates, il super chef Gordon Ramsay, il patron di X Factor Simon Cowell, Sting e tra gli italiani si segnala Luca Barbareschi. Ma c’è un gustoso paradosso che riguarda il «paperone» Craig, perché proprio nei giorni in cui ha annunciato il suo proposito in fatto di eredità, è trapelata la notizia di un nuovo record economico che lo riguarda: grazie alla vendita di due sequel di Cena con delitto-Knives Out, i film di cui è protagonista, avrebbe ottenuto un assegno da 100 milioni di dollari e questo perché, come spiega Repubblica, «Netflix compensa le star del cinema per la partecipazione al botteghino che otterrebbero se i loro film uscissero solo in sala». Tradotto: Daniel Craig è diventato l’attore più pagato al mondo, battendo così “The Rock”, Dwayne Johnson, che solo da Amazon Studios ha ricevuto 30 milioni di dollari per l’acquisizione del progetto Red One (un film di Natale). Ai divi il passaggio dal cinema allo streaming è convenuto, non solo i cachet sono più alti ma anche perché i tempi di paga sono ristretti. Sul podio dei più pagati da Netflix si segnalano tra gli altri Julia Roberts, che per il thriller Leave the world behind ha ricevuto 25 milioni di dollari, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence – che ne riceveranno rispettivamente 30 e 25 per la commedia catastrofica Don’t look up – e Ryan Gosling ne percepirà 20 per la spy story The Gray Man.