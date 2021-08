Dopo la mega villa di Beverly Hills acquistata 5 anni fa per 9 milioni e mezzo di dollari, Adele sembra ora pronta a sborsare di nuovo una cifra esorbitante ma questa volta lo fa a casa propria, a Londra. Stando a quanto riportato dall’Evening Standard, infatti, la star mondiale sta progettando una ristrutturazione con i fiocchi. Si tratterebbe di due case vicine a Kensington, esclusivo quartiere della capitale inglese. La testata britannica rivela che una stanza sarà grande 92 metri quadrati, ovvero più della media delle abitazioni medie inglesi. Una suite dunque, che occuperà l’intero primo piano e poi ancora bagni, cucina, sale giochi, spogliatoio, area fitness e balconi dipinti in nero in linea con l’architettura del luogo. Insomma, una vera reggia. Il costo? 11 milioni di sterline per l’acquisto e 2 per i lavori.