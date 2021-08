Ornella Boccafoschi è incinta. Ad annunciarlo, sulle pagine di Di Più, è stata la stessa ballerina e insegnante di danza di Rai 1 che poi lo ha confermato anche via social pubblicando un post in cui tiene in mano un paio di scarpette e le parole: “Proprio così.. Fagottino in arrivo” a cui ha aggiunto il tag del papà, il poliziotto catanese Francesco Samperi. Per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, dunque, Milly Carlucci dovrà fare a meno di Ornella che si dedicherà pienamente alla gravidanza del suo secondo figlio, un maschietto che si chiamerà Federico, mentre la prima (Matilde) è nata nel 2019.

A dare “forfait” alla conduttrice di Rai 1 è anche un’altra ballerina: Veera Kinnunen, al quinto mese di gravidanza. “Aspettandoti. È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la notta e la zia”, ha esordito in un post su Instagram in cui è ritratta con il pancione insieme al compagno Salvatore Mingoia. E poi ha concluso: “Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia“. Milly Carlucci si è detta “felicissima” per le due bellissime sorprese ed ha commentato: “Si ingrandisce la famiglia di Ballando”.

