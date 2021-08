Mondo della moda in lutto per la morte di Angelo Zegna, figlio del fondatore del marchio tessile internazionale (Ermenegildo) e padre dell’attuale Ceo Gildo. Lo riporta oggi 20 agosto l’Ansa. L’imprenditore si è spento a 97 anni a Trivero, nel Biellese, dove era rientrato a causa delle sue condizioni di salute. Da tempo era infatti residente in Svizzera. Lascia i quattro figli Gildo, Betta, Elisabetta e Anna, che lavorano nell’azienda di famiglia e sono impegnati anche nella promozione turistica e culturale dell’area naturalistica dell’Oasi Zegna, tra impianti da sci e passeggiate nel verde. Sui funerali la famiglia ha chiesto il più stretto riserbo. Angelo Zegna ha guidato l’azienda fino a una ventina di anni fa, per poi cedere il testimone a Gildo divenuto amministratore delegato. Per la moda maschile è stato e continuerà ad essere un punto di riferimento.