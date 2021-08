I Paesi dell’Unione Europea devono accogliere i rifugiati dell’Afghanistan che ora si trovano in pericolo e sotto “minaccia” dopo la vittoria dei talebani. È l’appello lanciato da Ylva Johansson, commissaria europeo agli affari interni. “Chi in Afghanistan adesso è in pericolo deve essere ricollocato in sicurezza all’interno dell’Unione Europea. Ho già avvertito gli Stati membri di lavorarci”, ha detto in un video.