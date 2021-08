Centinaia di giovani sono scesi per strada a Jalalabad, città dell’Afghanistan orientale, capoluogo della provincia di Nangarhar e ultima a cadere prima della capitale Kabul: i manifestanti hanno sventolato la bandiera afghana per le strade della città. Secondo alcuni testimoni citati dalle agenzie di stampa locali, i talebani hanno sparato in aria contro i manifestanti e picchiato diversi giornalisti. Almeno due manifestanti sono morti e 10 persone sono rimaste ferite

i video sono stati pubblicati su Twitter dal giornalista afghano Bilal Sarwary