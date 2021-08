Mesi molto difficili per Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex concorrente di Miss Italia. Ieri 17 agosto, l’influencer ha raccontato sui social di essere stata vittima di stalking. “C’è stato un periodo in cui mi chiedevate perché io ero sparita… avevo uno stalker che aveva capito dove abitavo e che macchina avevo”, ha esordito lei. Poi: “Si è presentato sotto casa mia, continuava a scrivere cose poco carine, è stato denunciato. Fortunatamente abitavo davanti ai carabinieri, ma sono comunque una ragazza che vive sola, quando parcheggiavo la macchina avevo un tratto da fare a piedi”.

L’ex volto noto del programma di Maria De Filippi ha avvertito un forte senso di impotenza e terrore, tanto che ha dichiarato: “Mi sono molto spaventata. Ho paura delle persone pazze che non hanno controllo su loro stesse, mi sono sentita davvero impotente: qualsiasi cosa facessi era convinto che la facessi per lui [..] Una delle motivazioni per cui ho cambiato casa così rapidamente è anche per questo motivo”.