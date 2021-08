Chi non conosce Rocky, la popolare saga cinematografica sul pugilato con protagonista Rocky Balboa, ideato ed interpretato dall’attore-regista Sylvester Stallone? Quello che invece in molti non sanno è che il finale di Rocky V è stato censurato. A riportarlo è il sito ck12, rivelando un colpo di scena del tutto inaspettato. Sembra infatti che il personaggio fosse troppo amato per.. morire. Ebbene sì, nella versione originale Rocky sarebbe dovuto passare a miglior vita. Questo era il piano originale previsto per l’ultima rissa di strada con il personaggio di Tommy Gunn, che avrebbe dovuto quindi ucciderlo.