Sessantatré anni e non sentirli. Facile per Madonna Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna. La star di fama mondiale ha festeggiato il compleanno in Italia e precisamente a Borgo Egnazia, in Puglia. Un party esclusivo con sfumature trasgressive, maschere, balli e tanta musica. Insieme a lei tutti i figli: Lourdes Leon, Mercy James, Stelle e Estere Ciccone, Rocco Ritchie e David Banda ma anche gli amici più stretti e il fidanzato Ahlamalik Williams (36 anni in meno di lei). La cantante ha pubblicato sui propri social le immagini dei festeggiamenti, con un prevedibile boom di apprezzamenti (gli scatti in maschera, in particolare, hanno raccolto più di 500mila like in 24 ore).

