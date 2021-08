Meghan Markle “voleva disperatamente partecipare all’esclusivo party per i 60 anni di Barack Obama ma non è stata invitata”. È questa l’ultima indiscrezione al vetriolo sulla moglie del principe Harry: a rivelarla è l’esperta reale Angela Levin al Sun, spiegando che Meghan sarebbe rimasta “sconvolta” dall’esclusione. “Lei va dicendo che non è potuta andare alla festa: in realtà avrebbe dato qualsiasi cosa per essere la special guest del meraviglioso party”, ha dichiarato la Levin al Sun. E all’ipotesi che indichi di Sussex possano essere stati tra gli esclusi dopo il “taglio drastico” dato alla lista degli invitati a causa delle polemiche per gli 800 ospiti attesi alla festa in piana pandemia, l’esperto reale replica: “Meghan e il principe Harry non erano nemmeno nella lista originale”.

Eppure tra i Duchi e gli Obama un tempo c’era un rapporto di amicizia. E, in più, tra i tanti vip presenti al party esclusivo dell’ex presidente degli Stati Uniti c’era anche Oprah Winfrey, amica intima sia di Michelle Obama che di Meghan Markle, motivo per cui in molti si aspettavano che i Duchi fossero stati quantomeno invitati alla festa: a far propendere per la loro esclusione sarebbe stata però proprio l’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah. “Certi valori in casa Obama non si toccano”, ha spiegato dalle pagine del Telegraph l’altra esperta reale, Camilla Tominey. “È quindi probabile che ad una coppia che ha sempre messo la famiglia al vertice, certi attacchi alla royal family, oltretutto amplificati dalla televisione, non siano piaciuti”.