È finita tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. È stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Uomini e Donne a dare l’annuncio su Instagram un paio di giorni fa: un post dai toni dolci e malinconici che avevano fatto pensare ad una “separazione consensuale” tra i due. “È stata una storia d’amore stupenda – ha scritto – mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”, ha concluso aggiungendo un “vi voglio bene” indirizzato ai suoi fan.

Ma la suggestione è durata poche ore: ci ha pensato infatti la modella ceca a fornire, in un altro post, la sua versione dei fatti, lasciando intendere neanche troppo velatamente che le cose tra loro non andavano bene da tempo e che la rottura è stata il culmine. “Come avete visto dal post di Luca la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo ‘aspettati e supportati’ (così aveva scritto Luca, nda). Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”. E ancora, un’altra stoccata all’ex: “In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto, tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”, ha concluso.