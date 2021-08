“Anche Belen Rodriguez invecchia“. Certo, tutti invecchiamo. Ma non è questo il punto. Il punto è che questa frase diventa offesa nel momento in cui viene scritta a commento di una foto in cui la showgirl argentina, 36 anni, reduce dal parto della sua seconda figlia Luna Marì, si mostra completamente al naturale, senza trucco né filtri. E infatti lei non le manda a dire e replica a tono all’hater. Il botta e risposta è avvenuto, appunto, sotto l’ultimo suo post su Instagram: “Anche Belen invecchia”, ha scritto un utente. “Gente frustrata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi – ha risposto Belen -. Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma, quello sì che mi spaventa!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)