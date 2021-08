Il 10 agosto è la Giornata mondiale del leone, il grande felino protagonista di un grave declino: in Africa in 20 anni il numero dei leoni si è quasi dimezzato. Dall’inizio del secolo scorso abbiamo perso il 90% della popolazione di leoni che viveva nel continente. A minacciarli sono soprattutto il bracconaggio, il fatto che i leoni vengano uccisi per proteggere il bestiame allevato dall’uomo, ma anche la scomparsa di habitat e prede naturali. Lo scrive il Wwf in una nota in cui allega un video con le “10 curiosità sul re della savana”. “Il Wwf – scrive l’organizzazione – sta facendo il possibile per il futuro dei leoni in questo continente, proteggendo il loro habitat e i corridoi di spostamento, studiando e monitorando i branchi, ma soprattutto lavorando con le comunità locali al fine di trovare le soluzioni migliori per una convivenza possibile con questo grande predatore. e ha deciso di raccontare le 10 cose da sapere su questo straordinario animale”

photo Lauren Arthur