L’Attica, la regione di Atene, ha vissuto un’altra notte drammatica a causa degli incendi che nonostante l’opera incessante di vigili del fuoco, aerei antincendio e volontari, con forze e mezzi giunti anche dall’estero, divampano senza controllo sui monti Parnitha, a Agios Stefanos e Malakasa, a nord della capitale. Una situazione che resta preoccupante anche oggi a causa dei venti che oggi soffiano forti sulla zona. Secondo il sito in.gr, la situazione è particolarmente critica a Thrakomakedones e Varybombi, sui Parnitha, dove sono già bruciate diverse case e i roghi continuano ad avanzare. Polizia e vigili del fuoco stanno evacuando i residenti, alcuni dei quali si rifiutano di abbandonare le loro proprietà. Nel video, l’evacuazione attraverso i traghetti da Limni, nell’isola di Eubea, dove non è stato possibile ricorrere ad altri mezzi per via degli incendi.

Video Twitter